Головне — об’єднати зусилля

Своєчасна сплата суб’єктами підприємницької діяльності єдиного соціального внеску, погашення заборгованості з цього платежу — такими були головні теми зустрічі фахівців фіскальної служби області з представниками Пенсійного фонду. Адже надходження від єдиного внеску залежать насамперед від належного розміру заробітної плати та легалізації найманої праці.

В обговоренні проблемних питань щодо його справляння взяли участь заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Лариса Березюк, її колега з управління погашення боргу Михайло Манастирський, а також начальник головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Москалик і його перший заступник Алла Якубовська.

Зокрема Петро Якимчук зазначив, що впродовж 2018 року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби 3 мільярди 313 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 718,4 мільйона більше, ніж позаторік. За грудень же минулого року надходження внеску склали 356,3 мільйона гривень, що на 63,3 мільйона більше, ніж у грудні 2017-го.

Проте не всі суб’єкти господарювання сумлінно сплачують єдиний внесок. Адже станом на початок цього року несплата з становила 90,6 мільйона гривень.

— Хоча за два останні місяці заборгованість зменшилася на 15,1 мільйона, — наголосив Петро Миколайович. — У тому числі за грудень — на 10,4 мільйона. Позитивна тенденція продовжується і в новому році. За дві декади січня, скажімо, несплата зменшилася ще на 2,2 мільйона і становить 88,3 мільйона гривень.

Загалом же засідання, без сумніву, стало конструктивним. Учасники вирішили активізувати спільну роботу з платниками та органами Державної виконавчої служби області щодо погашення заборгованості та легалізації трудових відносин, продовжити виконання заходів, спрямованих на забезпечення дотримання фізичними особами-підприємцями сплати єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області