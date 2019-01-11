Хто може стати наприбуттковим

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 133.4.5 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

Згідно з підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

— утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року за номером 435-ІV зі змінами та доповненнями), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133;

— установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення абзацу третього підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

— внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Положення абзаців третього і четвертого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 встановлено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

Відповідно до підпункту 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

— бюджетні установи;

— громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

— спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

— житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбаний житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

— об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

— професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

— сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

— інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області