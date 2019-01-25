Коли річний звіт необхідно подати двічі

Пунктом 3 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями визначено, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 Закону, — підприємців — платників єдиного податку нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Розмір єдиного внеску складає 22 відсотки до визначеної статтею 7 Закону бази нарахування єдиного внеску. Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують єдиний внесок у розмірі 22 відсотків на суму доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо платник не отримав дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Платники єдиного внеску — підприємці — платники єдиного податку та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок .

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, зокрема, підприємці — платники єдиного податку формують та подають звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом, за формою таблиці 1 додатка 5 до згаданого порядку.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним періодом, за формою таблиці 1 додатка 5 до порядку.

Згідно з пунктом 16 розділу ІV порядку фізичні особи — підприємці, які мають ознаку незалежної професійної діяльності, формують та подають до контролюючих органів окремі звіти за формою таблиці 1 додатка 5 до порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області