Соціальні гарантії залежать від кожного з нас

Упродовж 2018 року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби 3 мільярди 313 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з 2017 роком надходження з цього платежу зросли на 718,4 мільйона.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат. За грудень минулого року надходження внеску склали 356,3 мільйона гривень, що на 63,3 мільйона більше, ніж у грудні 2017-го, — розповів Ігор Юлійович. Він також констатував, що сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску — 819,06 гривні позаторік та 918,06 гривні — у 2019 році.

— Отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування спрямовуються на забезпечення соціальних потреб мешканців області, — підсумував Ігор Комендат. — А це насамперед пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати в зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати виплат заробітної плати «в конвертах», сумлінно ставитися до своєчасної виплати заробітної плати та сплати ЄСВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області