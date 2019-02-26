Пільгою скористалися майже сім тисяч власників автівок

У п’ятницю, 22 лютого 2019 року, завершився період дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів на іноземній реєстрації. Відтак усі декларації, які були подані декларантами з метою оформлення транспортного засобу особистого користування для вільного обігу та прийняті Тернопільською митницею ДФС до опівночі 22 лютого, відпрацьовані та оформлені із застосуванням пільгової ставки.

Про це повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. За словами керівника, з початку дії пільгового періоду, тобто з 25 листопада 2018 року, Тернопільська митниця ДФС оформила 6981 транспортний засіб. До бюджету сплачено 451 мільйон гривень.

— З усієї кількості оформлених транспортних засобів 4370 авто, — відзначила Оксана Антонович, — це так звані «євробляхи», які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За митне оформлення цих транспортних засобів їхні власники сплатили понад 270 мільйоні гривень митних платежів.

У зв’язку із закінченням періоду дії перехідних положень Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5 уже 23 лютого 2019 року при митному оформленні транспортних засобів громадян акцизний податок стягується в повному обсязі, як це і передбачено чинним законодавством.

Оксана Антонович також наголосила, що до 23 травня 2019 року митне оформлення транспортних засобів, щодо яких не дотримані строки та вимоги митних режимів тимчасового ввезення чи транзиту, здійснюватиметься за умови сплати митних платежів та добровільної сплати до Державного бюджету України коштів у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 гривень. За таких умов особи звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу України за порушення митних правил. Починаючи з 24 травня 2019 року, вступають у дію нові санкції щодо відповідальності за порушення строків та вимог митних режимів. Зокрема, при перевищенні строків перебування транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту або тимчасового ввезення більш ніж на тридцять діб власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тисяч гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області