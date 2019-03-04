Без акцизних марок і кальян не кальян

Під час проведення операції «Рубіж» працівники податкової міліції спільно з працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області та Тернопільської митниці ДФС припинили протиправну діяльність одного із фізичних осіб-підприємців. Той без передбаченої законом ліцензії здійснював зберігання та реалізацію кальянного тютюну іноземного виробництва без марок акцизного податку України.

Цей продукт був ввезений на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Реалізація протиправного товару здійснювалася в одному з магазинів Тернополя, а також через платформи онлайн-оголошень, акаунти в соціальних мережах «Instagram», «Facebook» та канал на «YouTube».

У приміщенні магазину виявлено орієнтовно 800 пачок тютюну для кальянів в упаковках по 50 та 100 грамів загальною вагою 50 кілограмів виробників із США, Туреччини, Йорданії, Казахстану. Тютюнову продукцію вилучено.

За вказаним фактом працівники Тернопільської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил. Завдяки проведеним заходам упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму більш ніж 140 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області