Не уповноважили структурні підрозділи — платіть самі

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України надала роз’яснення щодо сплати податку на доходи фізичних осіб юридичними особами до відповідних бюджетів за відокремлені підрозділи, не уповноважені нараховувати та перераховувати податок за працівників згаданих підрозділів.

Якщо юридична особа створює виробничі структурні підрозділи з використанням найманих осіб за місцезнаходженням (розташуванням) на іншій території, ніж така юридична особа, і не уповноважена нею нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у відповідних контролюючих органах за місцезнаходженням таких об’єктів та перераховувати податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.

Більш детально про це йдеться в листі ДФС України від 27 березня 2019 року за номером 10278/7/99-99-13-04-04-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області