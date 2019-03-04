Прикарпатська зима на початку весни

Понад дві з половиною сотні спортсменів 2002 року народження і молодших із Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей узяли участь уже в 51-х міжнародних юнацьких змаганнях з легкої атлетики в приміщенні «Прикарпатська зима» пам’яті Михайла Дебенка. Серед тих, хто на зламі зими і весни порадував успішними виступами в спортивному манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та спорту, і чимало тернопільських прихильників «королеви».

Передусім не можна не згадати про штовхальників ядра з Бучацької ДЮСШ і Тернопільської ОДЮСШ, які тренуються під керівництвом Івана Чуби, Миколи Головацького, Галини Шмуляєвої та Леоніда Дахновського. В суперечці дівчат, яких заявилося аж 37, свою перевагу над конкурентками довела Валентина Павлів — 13 метрів 31 сантиметр. Відзнак за третє місце удостоєна Вікторія Мітюрьова — 11 метрів 67 сантиметрів. Відразу ж за нею фінішували ще дві наші землячки — Тетяна Бучинська (11 м 25 см) і Дарина Мостова (11 м 06 см).

І турнір юнаків, яких теж зібралося чимало (26 атлетів), порадував двома медалями. Штовхнувши в найкращій спробі снаряд на 15 метрів 25 сантиметрів, «срібло» виборов Михайло Труш. Третє ж місце — за Андрієм Жуком (14 м 14 см), який у боротьбі за «бронзу» випередив Ігоря Висоцького (13 м 67 см) і Володимира Гінзулу (12 м 28 см). Та ще наймолодший із тернопільських штовхальників Максим Васильків фінішував сьомим (10 м 74 см).

А на біговій доріжці, як зазвичай останнім часом, серед ровесниць не було рівних вихованці Бережанської ДЮСШ Тетяні Когут. Підопічна Володимира Дуди впевнено перемогла в бігу на 1500 метрів з особистим досягненням — 5 хвилин 00,9 секунди.

Фото із соціальних мереж