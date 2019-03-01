Старти «королеви»

Наприкінці минулого тижня в Сумах визначилися лауреати чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з інвалідністю. За нагороди сперечалися атлети з ураженням опорно-рухового апарату, з вадами зору та з вадами розумового і фізичного розвитку з 24-х областей і столиці нашої держави.

П’ятеро атлетів, які захищали честь збірної Тернопільщини, вибороли чотири золоті і дві срібні медалі. Найбільше нагород, як і зазвичай останніми роками, завоювала майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк, яка входить до збірної України серед спортсменів із вадами розумового і фізичного розвитку, є багаторазовою призеркою чемпіонатів Європи. Цього разу підопічній заслуженого тренера України Івана Салука не було рівних у стрибках у довжину і в потрійному стрибку. А у вирішальному забігу на 60 метрів фінішувала другою.

У цій же нозології після завершення бігу чоловіків на 3000 метрів на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднявся ще один наш земляк — Микола Хрупалик. А ось дистанція 1500 метрів виявилася для підопічного Віктора Ворка закороткою. Не встиг, так би мовити, набрати необхідного темпу, як троє призерів фінішували, залишивши його четвертим. Порадів, без сумніву, наставник, який, нагадаю, є майстром спорту зі стрибків у висоту, і за теж уже майстра спорту серед атлетів з інвалідністю Сергія Волохатого. В улюбленій для обох легкоатлетичній дисципліні Сергій цього разу виборов «срібло». Також фінішував четвертим у бігу на 60 метрів.

Нарешті ще одне «золото» викував для збірної Тернопільщини штовхальник ядра Едуард Каськів. Підопічний Івана Салука став найкращим у турнірі чоловіків з ураженням опорно-рухового апарату. Заслуговує на відзнаку, звісно, і наймолодший у команді, 17-річний Мар’ян Репета. Учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, який теж тренується під керівництвом Віктора Ворка, фінішував шостим у бігу на 200 і 400 метрів.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»