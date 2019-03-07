За всеукраїнськими стартами — міжнародні

Позавчора, 5 березня, в Києві завершився чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів із вадами слуху. Дві вихованки тернопільського «Інваспорту», які взяли в ньому участь, завоювали три медалі.

Передусім привітаймо майстра спорту, переможницю торішнього літнього юніорського і срібну призерку дорослого чемпіонатів Європи в цій нозології інвалідності зі стрибків у висоту Руслану Муравську. Підопічній заслуженого тренера України Михайла Васірука четвертий рік не має рівних на всеукраїнській арені. Для того, аби зійти на верхню сходинку п’єдесталу, Руслані з надлишком вистачило вдалої спроби на висоті 160 сантиметрів.

Натомість її старша подруга, майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк, яка ось уже скільки років радує прихильників «королеви спорту» вагомими успіхами на всеукраїнській і міжнародній аренах не тільки в змаганнях атлетів із вадами слуху, а й із вадами розумового і фізичного розвитку, знову відзначилася в своїх улюблених дисциплінах. Підкорені 4 метри 93 сантиметри принесли підопічній іншого заслуженого тренера України Івана Салука третє місце в стрибках у довжину. А політ на 10 метрів 47 сантиметрів дозволив стати віце-чемпіонкою України в потрійному стрибку.

Після завершення змагань додому повернулися лишень наставники спортсменок. А ось Руслана з Ольгою разом із партнерами по збірних України вирушили до аеропорту «Бориспіль». Уже завтра в турецькому Стамбулі розпочинається чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів із вадами розумового і фізичного розвитку. Вихованка тернопільського «Інваспорту» Ольга Зозуляк продемонструє свою майстерність у стрибках у довжину, потрійним і в естафеті 4 по 400 метрів. А Руслана Муравська вирушила до столиці Естонії Таллінна, де 14 березня розпочнеться чемпіонат світу серед спортсменів із вадами слуху.

На фото: церемонія нагородження лауреатів жіночих стрибків у довжину. На третій сходинці п’єдесталу пошани — Ольга ЗАЗУЛЯК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»