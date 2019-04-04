Для забезпечення соціальних виплат

Упродовж січня-березня цього року платники податків Тернопільської області сплатили 852 мільйони гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ця сума більше очікуваної на 39 мільйонів або на 4,8 відсотка.

Порівняно з першим кварталом 2018 року приріст надходжень склав 129,6 мільйона гривень (17,9 відсотка).

У березні 2019 року сплачено 294,4 мільйона гривень, що на 41,6 мільйона більше, ніж торік у березні. Надходження єдиного внеску зросли на 16,5 відсотка. Суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше двадцятого числа наступного місяця.

У разі несвоєчасної сплати або не в повному обсязі до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області