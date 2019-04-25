Міністерство фінансів спрощує реєстрацію РРО

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Минулого тижня, в п’ятницю, 19 квітня, набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13 лютого цього року за номером 64 «Про затвердження порядків ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій та реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 березня 2019 року за номером №307/33278.

Цим затверджено:

— порядок ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій;

— порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

— зміни до порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547. Згаданим уже наказом за номером 64 встановлено, що не пізніше двох місяців, наступних за місяцем набрання ним чинності, ДФС формує реєстр екземплярів РРО і включає до нього всі екземпляри реєстраторів розрахункових операцій, які зареєстровані в органах ДФС і перебувають в експлуатації (окрім тих РРО, що зареєстровані для господарських одиниць чи суб’єктів господарювання з місцезнаходженням на тимчасово окупованих територіях), або перебували в експлуатації на дату набрання чинності наказу, із присвоєнням їм реєстраційних номерів;

Протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності наказу за номером 64, виробники (постачальники) подають заяви про включення до Реєстру РРО всіх екземплярів РРО, поставка яких була здійснена до набрання чинності наказу за номером 64, строк служби яких не сплив, та які не включені до Реєстру РРО.

Протягом трьох місяців, наступних за місяцем набрання чинності наказу за номером 64, при поданні заяви до органу ДФС про реєстрацію РРО, який не включений до Реєстру РРО на дату подання такої заяви, суб’єкт господарювання — користувач РРО додає до заяви копії документів, які підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання реєстратора у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування, а також копії паспорта (формуляра) РРО та паспорта модема (при застосуванні зовнішнього модема). На підставі зазначених документів орган ДФС включає РРО до реєстру.

При цьому первинне наповнення реєстру центрів сервісного обслуговування РРО інформацією про центр сервісного обслуговування РРО здійснюється на підставі заяв виробників (постачальників) протягом двох місяців після набрання чинності наказом за номером 64.

Водночас ЦСО, який укладає договір про технічне обслуговування та ремонт РРО, що вперше буде реєструватися в органах ДФС, на момент укладання такого договору має бути включений до реєстру ЦСО.

Порядком РРО та порядком ЦСО передбачено, що реєстрація РРО здійснюється за спрощеною процедурою. Тобто достатньо однієї заяви, яка має спрощену форму та подається в електронній формі без додатків.

Спрощення реєстраційної процедури забезпечується за рахунок запровадження електронного обміну документами між усіма суб’єктами відносин у сфері застосування РРО (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС) та взаємодії інформаційних ресурсів ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області