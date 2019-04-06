У Рівному визначили лауреатів традиційного турніру з боксу пам’яті Павла Дмитрієва. Впродовж чотирьох десятків років цей наставник підготував чимало лауреатів всеукраїнських і міжнародних змагань.

Майже дев’ять десятків майстрів шкіряної рукавички з Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Київської, Харківської, Закарпатської, Рівненської областей, столиці нашої держави і білоруського Бреста вирішили посперечатися за нагороди змагань.

Вдало виступили тернопільські майстри шкіряної рукавички. Переможцем турніру у ваговій категорії до 64 кілограмів став Богдан Пилипів, який удосконалює свою майстерність у Тернопільській ОШВСМ. А вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Тарас Кордупель виборов друге місце в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 49 кілограмів.

Атлетами опікується тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Руслан Фірман.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу