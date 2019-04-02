На Прикарпатті вже весна

У Дрогобичі на Львівщині вже в 39-те відбувся традиційний турнір з легкої атлетики «Прикарпатська весна». Цього року за нагороди сперечалися юнаки і дівчата 2006 року народження та молодші.

Вихованці Зборівської ДЮСШ, яких Володимир Небельський не втомлюється загартовувати участю в різноманітних стартах, і цього разу порадували свого наставника. Передусім Вероніка Леськів — дівчині не було рівних у вирішальному забігу на 60 метрів. Із двома срібними медалями повернувся додому Олександр Антонів, який відзначився на цій же дистанції і в бігу на 300 метрів. А третьою в спринті фінішувала ще й Наталя Дорош.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО