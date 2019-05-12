12 травня – ДЕНЬ МАТЕРІ

НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДРУГА НЕДІЛЯ ТРАВНЯ — привід згадати про людей, котрі подарували нам життя. День матері — свято для всіх, бо всі ми почалися з мами… Хтось цього дня піде до мами на вареники. Хтось поїде до мами за кількасот кілометрів. Хтось, найщасливіший, посапуватиме, припавши до маминих грудей. Хтось вовтузитиметься в маминому животику, вимагаючи для себе більше місця й не здогадуючись, що вже зайняв собою весь простір маминого серця. А хтось піде на цвинтар чи до храму й запалить свічечку за упокій маминої душі. Хоча мами насправді не минають — вони відходять в інший світ і стають ангелами-хранителями своїх дітей. А скільки матерів цього дня здійматимуть заплакані погляди до небес в очікуванні якогось знаку про те, що їхнім дітям затишно в Господній обителі. І це найсильніший біль без строку давності, бо його не лікує час. Хай Господь заступить від нього серця всіх матерів — теперішніх і майбутніх. Нехай усі мами діждуться дітей із війни, з чужини, з близьких і далеких доріг живими й здоровими. Хай Світле Воскресіння Христове благословиться великодньою радістю для кожної мами. Хай усі діти — маленькі й дорослі — будуть здоровими і щасливими, бо в цьому — запорука материнського щастя. Хай кожна родина буде зігріта сонечком маминої любові. Хай кожна мама стане щасливою бабусею і прабабусею, щоби й на схилі літ найменша борозенка на її обличчі світилася благодатною радістю. Нехай Спаситель і Його Пречиста Матір бережуть усіх матусь і нашу неньку Україну. Христос воскрес! З любов’ю — ваша «Калина».