Тріумф Марії Полянської та її подруг по збірній України

У чеському Плзені відбувся молодіжний чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Тріумфальним виявився виступ збірної України, яка завоювала вісім золотих, чотири срібних і сім бронзових медалей.

Причому дівчата вперше від дня незалежності нашої держави вибороли ще й титул чемпіонок континенту в загальнокомандному заліку, обійшовши збірні Росії і Словаччини. І, вдвічі приємніше, що до цього золотого командного успіху долучилася і наша землячка, вихованка Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, майстер спорту Марія Полянська.

Підопічній Ігоря Лисого і Андрія Злочовського з результатом 350 кілограмів у триборстві не було рівних у суперечці дівчат віком до вісімнадцяти років, чия вага не перевищує 47 кілограмів. До того ж особиста скарбничка нагород атлетки, крім великої золотої медалі, поповнилася ще й двома малими за перемоги в присіданні зі штангою (135 кілограмів) і тязі становій, в якій, показавши результат 145 кілограмів, установила новий рекорд Європи для своєї вікової групи. А після завершення змагань із жиму штанги лежачи Марія удостоїлася ще й малої срібної медалі.

За підсумками континентальної першості тренерський штаб збірної України визначився зі складом команди на чемпіонат світу. Серед тих, хто наприкінці серпня вирушить до Канади, де відбудеться планетарна першість, і Марія Полянська.

А. ЯЦИНА.

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: переможна спроба Марії ПОЛЯНСЬКОЇ в присіданні зі штангою; щасливі чемпіонки Європи в командному заліку серед дівчат зі своїми наставниками.

Фото з архіву навчального спортивного закладу