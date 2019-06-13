Здобули міжнародний досвід

У сербському Зренянині відбувся міжнародний юнацький турнір із греко-римської боротьби. Участь у ньому взяли дві з половиною сотні юних атлетів із Сербії, Хорватії, Молдови, Румунії, Греції, Македонії, Боснії і Герцеговини, Чехії, Угорщини та України.

Честь збірної України захищали вихованці Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби і юні борці з Мукачева Закарпатської області. Наші земляки виступили успішно. Другі місця в своїх вагових категоріях завоювали Владислав Кротюк зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука і Дмитро Мілов із ЗОШ №23. А Максим Радик із Великоберезовицької ЗОШ удостоєний «бронзи».

Три медалі поклали до скарбнички команди і борці з Мукачева. Третіми в своїх вагових категоріях стали Іван Лях, Артем Хутько і Кирило Яшкін.

Юні ж тернопільські борці тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка, Сергія Вар’яна і Василя Мончака.

Фото з архіву навчального спортивного закладу