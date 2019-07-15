Керуйтеся затвердженим порядком

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення до нього неприбуткових підприємств, установ та організацій і виключення затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Включення неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій здійснюється згідно з положеннями пунктів 3—8 порядку.

Восьмим абзацом пункту 8 порядку встановлено, що при відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів із дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

За наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 до порядку в двох примірниках, один з яких вручається такій організації в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, а другий залишається в контролюючому органі (абзац дев’ятий пункту 8 порядку).

Тобто при включенні неприбуткової установи (організації) до реєстру контролюючий орган вносить до реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої установи (організації) до реєстру. При цьому рішення про включення (повторне включення) до реєстру такій неприбутковій установі (організації) не надсилається.

Із переліком неприбуткових установ (організацій), включених до реєстру, можна ознайомитися у відкритій та приватній частинах електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області