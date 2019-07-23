Новий прем’єр Британії пообіцяв завершити Brexit 31 жовтня

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що виведе країну з Європейського союзу 31 жовтня.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це він заявив у своєму виступі після обрання лідером Консервативної партії.

“Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе”, – сказав Джонсон.

Серед своїх пріоритетів він назвав “виконати Brexit, об’єднати країну і перемогти Джеремі Корбіна (лідера лейбористів, ред.)”.

“Ви виглядаєте наляканими? Ви відчуваєте себе наляканими? Я не думаю, що ви дивитися налякано на мене. Я думаю, ми знаємо, що ми можемо це зробити, і люди цієї країни довіряють нам, щоб це зробити, і ми знаємо, що ми це зробимо”, – сказав він.

Раніше Джонсон ще у статусі кандидата у лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою або без неї.