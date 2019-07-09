Призи від олімпійських чемпіонів

Чудова літня пора — традиційний час проведення Всеукраїнських змагань із легкої атлетики на призи олімпійських чемпіонів Одещини. Цього року на початку липня до Чорноморська поблизу Південної Пальміри для того, аби не тільки продемонструвати свою майстерність, але і відпочити протягом тижня на березі моря, приїхали юні прихильники «королеви спорту» віком до сімнадцяти років із багатьох куточків нашої держави і сусідньої Молдови.

Тож компанія зібралася вельми конкурентноспроможна. З огляду на показані в усіх без винятку видах результати завоювати призові місця було доволі непросто. Але все ж одній із вихованок Тернопільської ОДЮСШ Вікторії Мітюрьовій це вдалося. В секторі для штовхання ядра виборола третє місце — 11 метрів 91 сантиметр. Причому підопічна Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського поступилася переможниці всього вісьмома сантиметрами, а срібній призерці — чотирма. Звісно, що ця обставина не могла не засмутити дівчину. Однак, зрештою, погодилася з паном Леонідом, який запевнив: подібні локальні невдачі обов’язково допоможуть набратися досвіду перед майбутніми офіційними всеукраїнськими чемпіонатами.

Не підвели наставників й інші підопічні з групи метальних дисциплін. У змаганнях дівчат п’ятою фінішувала Дарина Мостова. А в суперечці юнаків молодші на два-три роки за більшість конкурентів Олексій Навроцький і Степан Петришин, уперше під час всеукраїнських змагань штовхаючи снаряд вагою п’ять кілограмів, установили досить високі особисті досягнення. Тому цілком заслужено вибороли п’яте і шосте місця.

На фото: нагородження лауреатів змагань зі штовхання ядра серед дівчат. На третій сходинці п’єдесталу пошани — Вікторія МІТЮРЬОВА. Поруч із нею — чемпіон XX літніх Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, десятиборець Микола АВІЛОВ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу