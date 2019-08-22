Українці трохи розгублені: долар по 25

ГРИВНЯ НЕСПОДІВАНО ДЛЯ БАГАТЬОХ УКРАЇНЦІВ ПОЧАЛА ЗМІЦНЮВАТИ СВІЙ КУРС. ЇЇ ВАРТІСТЬ ДО ДОЛАРА ВЖЕ «ПРОБИЛА» ПОЗНАЧКУ В 25 НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ РИНКУ, І ТЕПЕР ЖИТЕЛІ УКРАЇНИ В ЛЕГКІЙ РОЗГУБЛЕНОСТІ. АДЖЕ, ЯК ПОКАЗУЄ ІСТОРІЯ ВІЛЬНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВАЛЮТ В УКРАЇНІ, СПІВВІДНОШЕННЯ ДОЛАРА ДО ГРИВНІ, ЯК ПРАВИЛО, ЗМІНЮЄТЬСЯ В БІК ПОДОРОЖЧАННЯ ДОЛАРА США. А ТЕПЕР ЦЯ ТЕНДЕНЦІЯ ПОРУШУЄТЬСЯ. Люди ще не встигли забути часи, коли курс гривні становив 27 за долар, але після такого істотного падіння нацвалюти почалася її несподівана стабілізація. Котирування долара поступово знижувалося і вже сьогодні «американець» оцінюється значно дешевше, ніж ще кілька місяців тому. Дехто з експертів цю ситуацію вважає аномальною, адже всі попередні цінові рухи сприяли зниженню національної валюти. Команда експертів брокерського бренду LBLV запропонувала власну версію нинішньої і прогнозованої на майбутнє ситуації. Тож фахівці відносять падіння долара до умовно аномального процесу. Ключовою причиною такого повороту подій на користь гривні називають масову експансію іноземних інвесторів на внутрішній український ринок. Зарубіжні вкладники купують державні облігації, які значно дешевші, а отже, дохідні для них, завдяки чому надають значну підтримку державі й гривні. Міністерство фінансів провело аукціон, на якому вдалося залучити близько 17 мільярдів гривень. Велика частина зібраних фінансів припадає на боргові папери з тривалим періодом погашення. Облігації внутрішньої державної позики, розраховані на п’ять років, було реалізовано на більш ніж 10 млрд грн. У той же час дворічні цінні папери дозволили Україні заробити лише 5,3 млрд грн. За підсумком, закордонні інвестори придбали активи на 500 млн доларів. Припускають, що саме ці капіталовкладення викликали таку переможну ходу гривні на вітчизняному валютному ринку. Додалася і робота Мінфіну. Міністерство фінансів залучило заруб іжних інвесторів для придбання облігацій внутрішньої державної позики України. За червень держава таким чином отримала підтримку на суму понад 300 млн доларів. По-друге, підтримали гривню відносно дешевий газ і дорога руда на міжнародних ринках. Закупівля сировинних товарів стала вимагати меншого фінансування, тоді як власні ресурси продаються досить добре. Ще одна причина — недавно відбулися президентські й парламентськ і вибори, які супроводжувалися великими фінансовими витратами. Гроші, які використовуються для передвиборчих кампаній, до цього збер ігалися в офшорах і були переведені на українські рахунки. Усі ці фактори є разовими і не можуть довго впливати на вартість гривні. Адже не тільки українські, а й міжнародні ринки впливають на курс. Буде дорогою або ж дешевою, наприклад, руда — питання. Чи продовжиться зміцнення української гривні, цікавить чи не всіх. Адже, як правило, коли гривня подорожчала, це суттєво не вплинуло на ціни на товари й послуги, але коли вона впаде, то сумнівів небагато в тому, що ціни можуть злетіти. Експерти не заперечують, що нин ішня ситуація може здатися українцям позитивною, адже існує можливість придбати відносно дешевий долар. Проте теперішнє становище України на світовому ринку залишає бажати кращого. Зміцнення нацвалюти не пов’язане зі структурними поліпшеннями в економіці. Країна, кажуть, досі не встановила правильний торговий баланс, і закупівлі за кордоном істотно перевищують поставки з-за кордону. Тобто вивозимо доларів більше, ніж завозимо. Ключовими статтями експорту для України є товари з низькою доданою вартістю, тобто сировина, або товари з низьким рівнем переробки, а машини, обладнання та механізми займають лише 10 відсотків українського експорту. Не хотілося б, але принаймні можна припустити, що подорожчання гривні рано чи пізно закінчиться. Якщо уряд не знайде інший спосіб підтримки нацвалюти, то в майбутньому можна очікувати нового падіння гривні щодо долара. Валентина БАЦА.