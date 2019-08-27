Ветерани не підвели

Напередодні Дня Незалежності України в Луцьку відбулися головні старти сезону для вітчизняних майстрів «королеви спорту» — чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих. Його підсумки вельми порадували тернопільських прихильників цього виду.

Адже відразу двоє відомих наших земляків, які нині тренуються в обласній ШВСМ, підтвердили власний високий рівень майстерності, піднявшись на п’єдестал пошани. В секторі для метання диска відзначився вихованець сільського товариства «Колос» Іван Панасюк. За півтора місяця до 28-го дня народження тернопільський богатир, який нині сам уже тренує юних легкоатлетів у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту, знову переконливо довів, що їхня плідна співпраця з викладачем Тернопільського національного економічного університету Василем Яковівим і далі приносить вагомі результати.

Лише Іванові та його принциповому протягом багатьох років конкурентові, учасникові останніх літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Микиті Нестеренку із Харківщини підкорився на цих змаганнях норматив майстра спорту. В найкращій своїй спробі Іван Панасюк відправив снаряд на 53 метри 3 сантиметри, заслужено завоювавши срібну медаль.

Тренером у Тернопільській ОДЮСШ трудиться вже й інший лідер тернопільської легкої атлетики, теж майстер спорту Сергій Крук. Як і старший за нього на два роки Іван Панасюк, талановитий стрибун у довжину, який нині захищає кольори товариства «Динамо», останні два сезони переживав непрості часи. Причому, на думку його досвідченого наставника, викладача Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, заслуженого тренера України Михайла Васірука, не стільки травми дошкуляли, як утрата психологічної впевненості.

Однак обоє не тільки вірили в те, що вдасться вийти на підкорений уже раніше рівень результатів, а й максимум для цього зробили. І в Луцьку Сергій недвозначно дав зрозуміти конкурентам, що з ним знову потрібно рахуватися. Стрибок на 7 метрів 70 сантиметрів приніс бронзову медаль. Міг би розраховувати на нагороду і в потрійному стрибкові. Однак завадив персональний розклад стартів. Уже за два дні мав узяти участь у чемпіонаті Чехії з легкої атлетики серед клубів. І на День Незалежності України не підвів відому не тільки в Європі «Шкоду» — переміг у стрибках у довжину з результатом 7 метрів 63 сантиметри. А трохи пізніше виборов ще й п’яте місце в потрійному стрибку — 15 метрів 52 сантиметри. Цей результат, до речі, гарантував би йому і «бронзу» чемпіонату України.

З інших же тернопільських легкоатлетів у Луцьку найкраще виступив ще один ветеран, 31-річний майстер спорту Дмитро Чорнота. У секторі для стрибків потрійним фінішував четвертим — 15 метрів 20 сантиметрів. Натомість 20-річний підопічний Івана Панасюка та Олега Данилюка Олександр Шилівський, який разом зі своїм наставником виступав у секторі для метання диска, фінішував шостим — 45 метрів 81 сантиметр. А вісімку найкращих у своїх дисциплінах замкнули бігун на 1500 метрів, ровесник Панасюка, майстер спорту Руслан Даньків (4 хвилини 01,37 секунди) і стрибунка у висоту, 22-річна Христина Стефанишина — 175 сантиметрів. Нею, до речі, опікуються Євген Кармелюк і мама — Ольга Стефанишина.

Нарешті в командному чемпіонаті України з бігу на 10000 метрів серед дорослих, молоді та юніорів, який паралельно проводився в Луцьку, відзначилася інша підопічна Ольги Стефанишиної Христина Паньків. У суперечці молоді віком до 23-х років виборола друге місце — 41 хвилина 02,75 секунди. Цього результату вистачило, аби фінішувати ще й шостою в змаганнях жінок.

На фото: призери чемпіонату України зі стрибків у довжину Ярослав ІСАЧЕНКОВ із Харківщини, Владислав МАЗУР із Житомирщини і Сергій КРУК (справа).

Фото із соціальних мереж