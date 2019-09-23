Надходження суттєво зросли

Упродовж січня-серпня 2019 року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України один мільярд 552 мільйони гривень. Це на 571 мільйон або на 58 відсотків більше, ніж в аналогічному торішньому періоді.

Серед платежів, які сприяли такому приросту, — податок на додану вартість, акцизний податок, мито та плата за митні формальності. Впродовж восьми місяців надійшов один мільярд 23,4 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 161,9 мільйона або на 19 відсотків більше, ніж торік у звітному періоді. У дванадцять разів більше, ніж у 2018-му, перерахували акцизного податку: 316,4 мільйона гривень проти торішніх 25,6 мільйона.

Із початку року до бюджету спрямовано 177,7 мільйона гривень мита — на 86,5 мільйона або на 95 відсотків більше, ніж торік за вісім місяців. За здійснення митних формальностей сплатили 34,5 мільйона гривень плати, що на 31,8 мільйона або в тринадцять разів більше, ніж торік за звітний період.

Суттєвому зростанню надходжень неабияк посприяла активізація ввезення громадянами транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів. Адже загалом упродовж січня-серпня 2019 року вони сплатили 775,3 мільйона гривень. Ввезення сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечило 129,8 мільйона гривень надходжень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області