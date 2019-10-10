Лідери серед платежів

Упродовж січня-вересня 2019 року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України один мільярд 720 мільйонів гривень. Ця сума на 605 мільйонів або на 35 відсотків більша за надходження аналогічного торішнього періоду.

Посприяли такому відчутному приросту податок на додану вартість, акцизний податок і мито. Впродовж дев’яти місяців надійшов один мільярд 150 мільйонів гривень податку на додану вартість, що на 170 мільйонів або на 14,7 відсотка більше, ніж торік у звітному періоді. Майже в дванадцять разів більше, ніж торік, перерахували акцизного податку. Порівняйте тільки 341,7 і 29,7 мільйона торішніх гривень. Мита ж сплатили 194,6 мільйона гривень, що на 91,7 мільйона або на 47 відсотків більше, ніж торік за аналогічний звітний період.

Зростанню надходжень неабияк посприяла збільшення ввезення нашими земляками транспортних засобів. Зокрема, легкових автомобілів. Загалом упродовж січня-вересня 2019 року вони сплатили 844 мільйони гривень. Увезення сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечило 147,2 мільйона гривень надходжень.

Фото з вільних джерел