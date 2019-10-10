Не спасували на міжнародних стартах

Понад тисячу веслувальників на байдарках і каное, які захищали честь 61 спортивного клубу з Німеччини, Чехії, Австрії, Швейцарії, Данії, Норвегії, Угорщини та України, сперечалися за нагороди традиційної, вже 28-ї міжнародної регати в німецькому місті Хоф. Успішно виступили юні тернопільські веслувальники, які також узяли участь у цих престижних змаганнях.

Перегони традиційно проводилися на спринтерській 200-метровій дистанції, а їхніми учасниками стали веслувальники віком від дев’яти до 85-ти(!) років. Демократичність стартів підтвердив і той факт, що екіпажі двомісних та чотиримісних човнів та естафет можна було комплектувати зі спортсменів різних клубів і різних країн.

Першу в своєму житті нагороду завоювала дев’ятирічна Юлія Юзюк. В своїй віковій групі Юля посіла третє місце в байдарці-одиночці. А в змішаній байдарці-четвірці, до складу якої ще увійшли львів’янин Олексій Пазенок, а також господарі регати Еміль Штейнер і Селена Клейн, дівчина виборола «срібло».

Три срібні та бронзову медалі в суперечці 17—18-літніх атлетів завоював Ярослав Хома. Причому в одномісній байдарці поступився тільки веслувальнику Дарку Локке з Берліна. В парі з львів’янином Андрієм Ногачом Ярослав теж фінішував другим. А третє «срібло» Ярослав виборов у змішаному екіпажі байдарки-четвірки разом з львів’янами Андрієм Ногачом, Юлією Кіндзерою та Анною Кметь. Бронзову ж народу Ярослав завоював у змішаному екіпажі байдарки-двійки з Юлією Кіндзерою.

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