Тернопільські дівчата не підвели

Протягом тижня в Умані на Черкащині тривали баталії чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед молоді віком до 23-х років. Серед тих, хто удостоївся честі піднятися на п’єдестал пошани, і три наші тернопільські землячки.

Насамперед не можна не згадати Іванну Дяченко. Дівчина поповнила власну скарбничку нагород відразу шістьма нагородами, з яких дві золоті і чотири срібні. Відзнаки найвищої проби дісталися дівчині за підсумками заїздів змішаних екіпажів. Разом із киянином Даниїлом Платашем Іванні не було рівних у двомісній байдарці на дистанціях 200 і 500 метрів.

На цих же двох відрізках за підсумками перегонів у байдарці-одиночці Іванна Дяченко стала другою. А ще два «срібла» завоювала у двомісному екіпажі разом із львів’янкою Софією Поцюрко.

Натомість Єлизавета Ліщина повернулася додому з повним комплектом нагород. У складі юніорської байдарки-четвірки фінішувала першою на відрізку 500 метрів. «Срібла» удостоїлася в одномісній байдарці після вирішального заїзду на 1000 метрів. А «бронзу» розділила разом з Євгенією Тонконог із Дніпра за успіхи в байдарці-двійці на дистанції 500 метрів.

Нарешті, дві бронзові медалі в активі Дарії Довбні. У змішаному екіпажі відзначилася разом з вінничанином Святославом Залюбівським на 500-метрівці. А в складі байдарки-четвірки стала третьою на дистанції 200 метрів.

На фото: переможний змішаний дует у складі Іванни ДЯЧЕНКО і Дпниїла ПЛАТАША.

Фото із соціальних мереж