Ветеран-чемпіон

Три золоті нагороди привіз нещодавно з угорського міста Сегед тернопільський веслувальник Владислав Юзюк. Саме там відбувся чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед ветеранів.

У байдарці-одиночці нашому землякові не було рівних на 200-метровій дистанції серед спортсменів, яким 40—44 роки. На такому ж відрізку став найкращим у байдарці-двійці разом із черкащанином Анатолієм Калініченком.

А третє своє «золото» пан Владислав виборов у складі байдарки-четвірки. Окрім нього, до чемпіонського квартету також увійшли вже згаданий Калініченко, а також Олег Пазенок і Олексій Нагуляк.

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