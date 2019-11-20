Незалежно від фінансового стану

Відповідно до статті 9 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки органів доходів і зборів, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.



Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4, 5 та 51 першої частини статті 4 згаданого Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше двадцятого числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

Платниками єдиного внеску, зазначеними в пунктах 4, 5 та 51 першої частини статті 4 Закону є:

— фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

— особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

— члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, вони зобов’язані до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Варто також пам’ятати, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного внеску до платника застосовують фінансові санкції, передбачені згаданим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області