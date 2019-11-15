Повірка водолічильників

Чув по радіо, що є постанова Верховного Суду, згідно з якою за повірку водолічильників повинні платити надавач і послуг з водопостачання та водовідведення. Чи насправді воно так? В. ТИВОНЮК. м. Почаїв Кременецького району. Касаційний цивільний суд Верховного Суду, розглянувши справу №235/ 499/17, ухвалив 15 липня 2019 року постанову, згідно з якою надавач і комунальних послуг зобов’язані власним коштом проводити повірку лічильників води, газу та електроенергії. Періодична повірка цих засобів обліку здійснюється за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання. Суд послався на статтю 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Рішення суду, що набрало чинності, має силу закону і підлягає виконанню. Орест ЗВАРИЧ.