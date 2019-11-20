Зросла сплата за землю

Упродовж десяти місяців 2019 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 317,4 мільйона гривень плати за землю. Очікувані надходження перевищені на 19,1 відсотка.

Відтак бюджети додатково отримали 50,9 мільйона гривень. Приріст же платежу до торішніх січня-жовтня склав 21,8 відсотка чи 56,8 мільйона гривень.

Майже 76 відсотків сплати — внесок юридичних осіб. Вони перерахували з початку року понад 243 мільйони гривень, що на 47 мільйонів більше, ніж очікувалося. Порівняно з торішніми надходженнями сплата зросла на 49,4 мільйона.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши за землю 74,3 мільйона гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 7,4 мільйона.

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області