Із десятилітніми краще об заклад не битися

Під час традиційних міжнародних юнацьких змагань із легкої атлетики College Open, які наприкінці минулого тижня відбулися в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, юні прихильники «королеви спорту» нашого краю віком до вісімнадцяти років завоювали сім медалей. Досягнення важко переоцінити, адже за нагороди вже одинадцятого турніру сперечалися 23 команди з Чернівецької, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Тернопільської областей і сусідніх Польщі з Молдовою.

Причому дві з цих відзнак — найвищої проби. Успішного виступу в секторі для штовхання ядра 17-річної вихованки Бучацької ДЮСШ Валентини Павлів фахівці, звісно, сподівалися. Підопічну Івана Чуби і Миколи Головацького вже добре знають за досягненнями на всеукраїнських офіційних стартах своєї вікової групи. Саме вона — чинна чемпіонка України.

Натомість, коли на бігову доріжку вийшли учасниці забігу на 3000 метрів, суддя на старті не втримався, аби не підійти до наймолодшої в складі збірної Тернопільщини, 10-річної вихованки Зборівської ДЮСШ Аліни Посівайло. Мовляв, чи не зарано тобі ще, дитино, сперечатися з конкурентками, які на п’ять-сім років старші.

Нетривала дискусія завершилася тим, що юнка у відповідь запропонувала побитися об заклад: якщо стане переможницею, арбітр пригостить її шоколадкою. Й останньому після фінішу довелося виконати обіцянку. Отож талановита підопічна Володимира Небельського, окрім заслуженої золотої медалі, отримала ще й солодкий подарунок.

Двох наших чемпіонок підтримали і їхні товариші. Разом із Валентиною Павлів на п’єдестал пошани зійшла і Вікторія Мітюрьова з Тернопільської ОДЮСШ. Дівчина тренується під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. Як і на чемпіонаті України, на якому перемогла Павлів, виборола «бронзу». Причому іншим співвітчизницям, окрім чемпіонки, не поступилася, адже другою в Івано-Франківську стала спортсменка з Польщі.

Двоє наших земляків піднялися на подіум і після завершення змагань у цьому ж секторі серед юнаків. Другий результат підкорився вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігореві Висоцькому, яким опікуються вже згаданий Микола Головацький та Іван Панасюк, третій — Андрієві Жуку з Тернопільської ОДЮСШ. Загалом же фахівці відзначили надзвичайно високий рівень конкуренції штовхальників ядра. Всі призери показали результати на рівні вже згаданого чемпіонату України.

А ще два «срібла» до командної скарбнички поклали підопічні заслуженого тренера України Михайла Васірука з Тернопільської ОДЮСШ. У секторі для стрибків у висоту другим став Денис Загалюк, у спринті на 50 метрів — Володимир Юрчак. Не можна не відзначити і Христини Василяшко, яка теж займається спринтерським бігом під керівництвом досвідченого наставника. Хоча і фінішувала у вирішальному забігу на 50 метрів шостою, продемонструвала швидкі секунди.

На фото: під час відкриття традиційних змагань; найкращі в штовханні ядра серед дівчат; …і в бігові на 3000 метрів.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО