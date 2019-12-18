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Із десятилітніми краще об заклад не битися

18.12.201918.12.2019Автор Богдан Дікальчук
Із десятилітніми краще об заклад не битися

Під час традиційних міжнародних юнацьких змагань із легкої атлетики College Open, які наприкінці минулого тижня відбулися в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, юні прихильники «королеви спорту» нашого краю віком до вісімнадцяти років завоювали сім медалей. Досягнення важко переоцінити, адже за нагороди вже одинадцятого турніру сперечалися 23 команди з Чернівецької, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Тернопільської областей і сусідніх Польщі з Молдовою.

Причому дві з цих відзнак — найвищої проби. Успішного виступу в секторі для штовхання ядра 17-річної вихованки Бучацької ДЮСШ Валентини Павлів фахівці, звісно, сподівалися. Підопічну Івана Чуби і Миколи Головацького вже добре знають за досягненнями на всеукраїнських офіційних стартах своєї вікової групи. Саме вона — чинна чемпіонка України.

Натомість, коли на бігову доріжку вийшли учасниці забігу на 3000 метрів, суддя на старті не втримався, аби не підійти до наймолодшої в складі збірної Тернопільщини, 10-річної вихованки Зборівської ДЮСШ Аліни Посівайло. Мовляв, чи не зарано тобі ще, дитино, сперечатися з конкурентками, які на п’ять-сім років старші.

Нетривала дискусія завершилася тим, що юнка у відповідь запропонувала побитися об заклад: якщо стане переможницею, арбітр пригостить її шоколадкою. Й останньому після фінішу довелося виконати обіцянку. Отож талановита підопічна Володимира Небельського, окрім заслуженої золотої медалі, отримала ще й солодкий подарунок.

Двох наших чемпіонок підтримали і їхні товариші. Разом із Валентиною Павлів на п’єдестал пошани зійшла і Вікторія Мітюрьова з Тернопільської ОДЮСШ. Дівчина тренується під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. Як і на чемпіонаті України, на якому перемогла Павлів, виборола «бронзу». Причому іншим співвітчизницям, окрім чемпіонки, не поступилася, адже другою в Івано-Франківську стала спортсменка з Польщі.

Двоє наших земляків піднялися на подіум і після завершення змагань у цьому ж секторі серед юнаків. Другий результат підкорився вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігореві Висоцькому, яким опікуються вже згаданий Микола Головацький та Іван Панасюк, третій — Андрієві Жуку з Тернопільської ОДЮСШ. Загалом же фахівці відзначили надзвичайно високий рівень конкуренції штовхальників ядра. Всі призери показали результати на рівні вже згаданого чемпіонату України.

А ще два «срібла» до командної скарбнички поклали підопічні заслуженого тренера України Михайла Васірука з Тернопільської ОДЮСШ. У секторі для стрибків у висоту другим став Денис Загалюк, у спринті на 50 метрів — Володимир Юрчак. Не можна не відзначити і Христини Василяшко, яка теж займається спринтерським бігом під керівництвом досвідченого наставника. Хоча і фінішувала у вирішальному забігу на 50 метрів шостою, продемонструвала швидкі секунди.

На фото: під час відкриття традиційних змагань; найкращі в штовханні ядра серед дівчат; …і в бігові на 3000 метрів.

Фото Леоніда ДАХНОВСЬКОГО