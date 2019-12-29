Мета здійснилася

Напередодні Нового року в Броварах на Київщині визначилися лауреати чемпіонату України з боксу серед молодих атлетів віком до 22-х років. У суперечці найсильніших майстрів шкіряної рукавички вдалося відзначитися відразу двом представницям чарівної половини людства з Тернопільщини.

У суперечці боксерок, чия вага не перевищує 81 кілограм, титул віцечемпіонки завоювала Олеся Крисюк з обласної школи вищої спортивної майстерності. А баталії тих, хто не важчий 57 кілограмів, завершилися тим, що на третю сходинку п’єдесталу пошани зійшла Каріна Вовк із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Дві призерки молодіжного чемпіонату України з нашого краю тренуються під керівництвом Руслана Фірмана.

А. ЯЦИНА.

На фото: Руслан ФІРМАН зі своїми підопічними Олесею КРИСЮК (зліва) і Каріною ВОВК.

Фото з архіву навчального спортивного закладу