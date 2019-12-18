Не тільки чемні, а й швидкі

За два дні до того, як доведеться цілу ніч з усіх сил трудитися, розкладаючи дітям гостинці під подушку, Чудотворець устиг побувати в манежі Збройних сил у Львові. Саме там минулого вівторка відбулася відкрита першість місцевої ДЮСШ №10 з легкої атлетики в приміщенні на призи святого Миколая.

Участь у цих змаганнях узяли і юні вихованці Зборівської ДЮСШ. Виступили успішно — троє з п’ятьох підопічних Володимира Небельського, які змагалися в двох наймолодших вікових групах у бігові на 150 метрів, потрапили до трійок найкращих серед ровесників.

Честі піднятися на вищу сходинку п’єдесталу пошани удостоїлася Юлія Цвігун. Дівчині не було рівних у суперечці дівчат 2010 року народження і молодших. А баталії на рік старших бігунів принесли Аліні Посівайло друге місце, Анатолієві Солянику — третє.

Після завершення стартів наставник відзначив, що діти не розгубилися на незвичній для себе дистанції, яку долали вперше в житті, і показали хороші результати. Тож завтра зранку нехай обов’язково заглянуть під подушку.

На фото: Володимир НЕБЕЛЬСЬКИЙ зі своїми підопічними після завершення змагань.

Фото з архіву навчального спортивного закладу