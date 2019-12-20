Зміни в застосуванні РРО з нового року

Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» унесено зміни до Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, підрозділ 10 розділу ХХ Кодексу доповнено пунктом 53, відповідно до якого до першого жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами — підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, окрім тих, які здійснюють:

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

З першого жовтня 2020 року до першого січня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

— реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

— роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

— діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

— діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

— діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

— реалізацію текстилю (крім реалізації за готівку на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої- четвертої груп (ФОП) у календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування РРО та/або програмного РРО для нього є обов’язковим.

Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку.

Варто також зазначити, що з першого січня 2021 року РРО та/або програмні РРО застосовуватимуть усі платники єдиного податку другої-четвертої груп незалежно від обраних видів діяльності та обсягу доходу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області