Без медалі ніяк

Вчора в Сумах завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження і молодших. Усі вісім спортсменів, які захищали честь збірної Тернопільщини, виступили успішно в манежі місцевого університету, покращивши особисті досягнення.

І, за традицією вже, наша команда не залишилася без нагород. У бігу на 2000 метрів із перешкодами чемпіонський титул виборов Дмитро Сулило — 6 хвилин 16,1 секунди. В цьому ж забігу шостим фінішував Андрій Ревнюк — 6 хвилин 37,6 секунди. Легкоатлети займаються в Тернопільській ОДЮСШ під керівництвом тренерського подружжя Богдана і Оксани Дудів.

А вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту відзначилися в стрибкових дисциплінах. У секторі для стрибків у довжину шостим став Ігор Танасійчук — 6 метрів 59 сантиметрів. Натомість Максим Пупко у потрійному виборов сьоме місце — 13 метрів 96 сантиметрів. Обоє теж тренуються під керівництвом тренерського дуету в складі Михайла Васірука і Наталії Гавронської.

Варто також відзначити дев’яте місце в штовханні ядра підопічної тренерів Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Дарини Мостової — 11 метрів 25 сантиметрів. А Максим Клименко з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, показавши в забігу на 200 метрів результат 24,01 секунди, виконав норматив першого дорослого розряду. Бігуном опікуються мама Олена Клименко і Олег Данилюк.

Юнацьким чемпіонатом України, до речі, в Сумах розпочалася ціла серія всеукраїнських змагань. Сьогодні-завтра там же визначаться лауреати командного чемпіонату України в приміщенні. А 3—4 лютого відбудуться баталії чемпіонату України серед юніорів.

Фото із соціальних мереж