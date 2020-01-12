Два перші в сезоні старти — один рекорд області

Учора в двох містах України завершилися перші в новому сезоні всеукраїнські старти легкоатлетів у приміщенні. І в столиці України, і у Львові нашим землякам удалося піднятися на п’єдестал пошани.

Ювілейні 25-ті «Різдвяні старти» в манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності завершилися тріумфом майстра спорту міжнародного класу Наталії Стребкової. Після чи не річної перерви, пов’язаної з одужанням після травми, одна з найбільш талановитих із сьогоднішнього покоління тернопільських бігунок більш ніж переконливо перемогла в суперечці жінок на дистанції 1500 метрів. Найближча з дванадцятьох конкуренток фінішувала на десять секунд пізніше. Причому дружина іншого відомого в нашому краї бігуна Івана Стребкова, окрім завоювання чемпіонського титулу, встановила ще й новий рекорд області, покращивши своє попереднє досягнення на 59 секунд.

А у Львові, де також учора в легкоатлетичному манежі Збройних сил відбулися традиційні Всеукраїнські змагання, присвячені річниці створення Буської районної ДЮСШ, в забігові елітних спортсменок на 1000 метрів відзначилася вихованка Зборівської ДЮСШ Оксана Долинчук (Більчак). Теж уже досвідчена атлетка, яка перші кроки в легкій атлетиці робила під керівництвом Володимира Небельського, фінішувала третьою.

Натомість у столичних «Різдвяних стартах» узяв участь також іще один наш досвідчений атлет, уродженець Лановеччини, майстер спорту Сергій Крук. Піднятися на п’єдестал пошани йому, щоправда, не пощастило. У потрійному стрибку виборов шосте місце, а в стрибках у довжину — дев’яте.

На фото: афіша «Різдвяних стартів»; щасливі та усміхнені лауреатки забігу на 1000 метрів у Львові (Оксана ДОЛИНЧУК — справа).

Фото з вільних джерел і з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО