Час звітуватися неприбутковим

Організації, які внесені до реєстру неприбуткових установ та організацій, подають до контрольного органу за місцем реєстрації звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2019 рік протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року. Цього року, нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, граничним терміном подання звіту є 2 березня.

Форма звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553. Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та організації разом зі звітом обов’язково подають до контрольних органів річну фінансову звітність, яка є додатком до нього та невід’ємною частиною.

Неприбуткові установи і організації, які протягом звітного року виплачували нерезидентам доходи із джерелом походження в Україні, повинні подати декларацію з податку на прибуток із заповненим рядком 23 і додатком ПН разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області