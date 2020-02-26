І в манежі, і на стадіоні

Минулих вихідних у манежі і на стадіоні Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка відбувся зимовий чемпіонат області з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків і дівчат віком до п’ятнадцяти років. Понад дві сотні прихильників «королеви спорту» з п’ятнадцяти збірних краю визначили найсильніших у трьох вікових групах.

До програми змагань увійшли біг на 50 і 600 метрів, стрибки в довжину й висоту, штовхання ядра та метання списа. Перший змагальний день традиційно розпочався спринтерськими баталіями. У фінальних забігах у своїх вікових групах не було рівних Арсенові Стефаніву з Бережан, Єлизаветі Краківській і Вероніці Василик з ОДЮСШ, Богданові Кічулі з Бучача, Романові Новачинському та Вероніці Чижевській з ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Паралельно ж на полі стадіону вишу стосунки з’ясовували представники метальних дисциплін. У штовханні ядра радість перемоги пізнали Арсен Харчук і Максим Лаврик з ОДЮСШ із літніх видів спорту, Аліна Бородай і Олексій Навроцький з ОДЮСШ, Наталя Бучинська та Ольга Корчинська з Бучача. А серед списометальників — Макар Шмуляєв, Аліна Бородій і знову Олексій Навроцький з ОДЮСШ, Віталій Мар’яш, Вікторія Процак та Вікторія Гутей із Коропця.

Наостанок же настав час бігунів на середні дистанції. В двох наймолодших вікових групах їхня суперечка завершилася на користь атлетів із районів. Причому бережанець Арсен Стефанів відсвяткував свою другу за день перемогу. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани також піднялися Юлія Цвігун із Зборова, Василь Безкоровайний із Гусятина і Юлія Ключка з Озерни Зборівського району. А серед найстарших не було рівних Назарові Павліву і Софії Ситник з ОДЮСШ.

Натомість минулої неділі господарями манежу стали стрибуни. За підсумками змагань наймолодших насамперед варто згадати Єлизавету Краківську з ОДЮСШ. Найкращі результати в секторах для стрибків у довжину і висоту дозволили дівчині стати єдиною триразовою переможницею зимового чемпіонату. Серед висотників перемогли також Матвій Кармелюк, Захар Терещук і Матвій Чауш із ДЮСШ Тернопільського району, Уляна Тихоненко з ОДЮСШ із літніх видів спорту і Єлизавета Ільєнко з ДЮСШ «Інваспорт». А серед стрибунів у довжину — Олександр Калашников з ОДЮСШ із літніх видів спорту, Максим Сух та Андрій Свирид із Кременця, Ірина Ігнатова і Юрій Логойда з ОДЮСШ.

Федерація легкої атлетики Тернопільської області вдячна за сприяння в придбанні нагородної атрибутики управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації і міському центру фізичного здоров’я населення.

На фото: під час змагань штовхальників ядра; … і бігу на 50 метрів.

Фото Валерія ЄДНАКА