Звітність і сплата земельного податку

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) передбачає заповнення коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо населені пункти, які входять до об’єднаної територіальної громади, відносяться до різних контролюючих органів, податкова декларація подається до контролюючого органу, до якого відноситься земельна ділянка щодо кожного коду органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ.

У рік створення об’єднаної територіальної громади плата за землю (земельний податок або орендна плата за землі державної і комунальної власності) сплачується на відкриті Державною казначейською службою України рахунки по сільських, селищних, міських радах (за місцезнаходженням земельної ділянки), а починаючи з нового бюджетного року — на відкриті рахунки для зарахування надходжень з плати за землю до бюджету об’єднаної територіальної громади.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області