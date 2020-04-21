Малий бізнес — місцевим бюджетам

Упродовж січня-березня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 187 мільйонів 549,2 тисячі гривень єдиного податку — на 7,9 мільйона більше, ніж очікувалося. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно ж із торішнім першим кварталом надходження цього платежу зросли на 25 мільйонів 379,7 тисячі гривень, приріст склав 15,7 відсотка.

Приватні підприємці за три місяці цього року сплатили 124 мільйони 573,8 тисячі гривень єдиного податку. Це перевищило очікувані надходження на 4,9 відсотка. Відтак місцеві скарбниці додатково отримали 5,9 мільйона гривень. Цьогорічна сплата перевищила торішню на 20,1 відсотка або на 20 мільйонів 870,4 тисячі гривень.

Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, перерахували з початку року 24 мільйони 463,8 тисячі гривень єдиного податку. Сплата перевищила очікувані надходження на 0,4 відсотка. Додатково надходження склали 95,7 тисячі гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-березнем юридичні особи — спрощенці перерахували на 11,7 відсотка більше або на 2,6 мільйона гривень.

Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі єдиного податку, сплатили в першому кварталі 2020 року 38 мільйонів 511,5 тисячі гривень цього платежу. Це на 1,9 мільйона більше, ніж очікувалося, та на стільки ж у порівнянні з торішніми січнем-березнем.

Податківці нагадують, що відповідно до Закону України від 30 березня 2020 року за номером 540-IX, починаючи з 2 квітня, для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшено ліміти отриманих доходів: для першої групи — до одного мільйона гривень (було 300 тис. грн), для другої — до п’яти мільйонів (було 1,5 млн грн), для третьої групи — до семи мільйонів гривень (було 5 млн).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області