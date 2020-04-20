Нормативна грошова оцінка землі: як подати зміни

Відповідно до пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 286.2 статті 286 ПКУ встановлено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контрольному органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом із нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається при затвердженні нової нормативної грошової оцінки землі.

Згідно з другим абзацом статті 20 Закону України від 11 грудня 2003 року за номером 1378-IV «Про оцінку земель» дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (третя частина статті 23 згаданого Закону).

Відповідно ж до пункту 3 статті 6 Закону України від 7 липня 2011 року за номером 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» зі змінами та доповненнями, адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Оскільки відомості про нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці відповідно до статті 13 останнього із згаданих Законів є складовою відомостей кадастру, при обрахунку податкових зобов’язань по земельному податку платнику податку доцільно використовувати інформацію про нормативну грошову оцінку земель, наявну в кадастрі.

Тобто при затвердженні нової нормативної грошової оцінки землі та якщо суб’єкт господарювання — платник земельного податку з певних причин не може своєчасно отримати витяг (довідку) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, то з метою подання податкової декларації з плати за землю суму податкових зобов’язань із земельного податку такий суб’єкт господарювання самостійно обчислює з урахуванням інформації про нормативну грошову оцінку земель, наявну в кадастрі.

Однак після отримання довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки суб’єкт господарювання зобов’язаний відповідно до статті 50 ПКУ уточнити показники податкової декларації з плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області