Роман САВКА: «Особливості нарахування і сплати акцизного податку підприємцями та юридичними особами»

Останнього червневого дня в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія стосовно особливостей нарахування та сплати акцизного податку підприємцями та юридичними особами. На запитання всіх охочих відповів начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Роман САВКА:

— Це правда, що за відсутність відеоспостереження підприємству можуть відмовити у видачі ліцензії?

— Справді. Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, що мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском продукції. Відключення цих систем є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання.

— Чи є обмеження в імпорті спирту?

— До першого січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом міністрів України.

— Розкажіть, будь-ласка про зміни, запроваджені Законом за номером 466?

— Із 23 травня набрав чинності загаданий Закон України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ним передбачені такі зміни:

— доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

— надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах»;

— установлюється ставка акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за один літр);

— визначається порядок оподаткування рідин, що використовуються в електронних сигаретах та запроваджується маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку.

— Яка відповідальність за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах?

— Необладнання витратомірів-лічильників обсягів спирту чи пального та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 тисяч гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник.

Повторне протягом року вчинення на тому самому акцизному складі будь-якого з порушень, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 тисяч гривень.

Відсутність із вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платником податку — розпорядником акцизного складу тягне за собою накладення штрафу в розмірі одного мільйона гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення — два мільйони гривень.

Незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасного подання до центрального органу виконавчої влади електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового передбачає накладення штрафу в розмірі однієї тисячі гривень за кожний неподаний електронний документ.

— Який штраф передбачений за виробництво пального без ліцензії?

— При виробництві пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в один мільйон гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області