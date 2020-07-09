Суб’єктам підприємництва краю відшкодовують ПДВ

У січні-червні 2020 року про відшкодування податку на додану вартість заявили 158 суб’єктів господарювання Тернопільщини, які інформували про повернення на розрахунковий рахунок 272,6 мільйона гривень цього платежу. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

— При цьому 117 юридичних осіб заявили до відшкодування 253 мільйони, а 41 приватний підприємець — 19,6 мільйона, — уточнив очільник податкового відомства. — Станом на початок липня цього року платникам відшкодовано з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 272,7 мільйона гривень податку на додану вартість. Зокрема, юридичні особи отримали 257 мільйонів, а приватні підприємці — 15,7 мільйона. Своєчасно відшкодувати ПДВ удалося за рахунок запровадження Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, адже процес повернення платникам бюджетних коштів став максимально швидким і прозорим.

Разом із тим податківці виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Скажімо, після проведених перевірок упродовж січня-червня перевірок упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 1,7 мільйона гривень.

На початок же липня загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок цього податку становив 84,6 мільйона гривень. Із них 68,6 мільйона перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів. Ще 16 мільйонів — у процесі судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області