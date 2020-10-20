Погашають податкові борги

Упродовж січня-вересня 2020 року 604 юридичних особи, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 37,7 мільйона гривень. Зокрема, 443 суб’єкти господарювання сплатили 23,4 мільйона податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу в трьох кварталах цього року до зведеного бюджету надійшло 25,9 мільйона гривень. При цьому державна скарбниця отримала 15,4 мільйона гривень.

Таких результатів удалося досягти завдяки комплексному плану дій задля скорочення податкового боргу. Зокрема, в січні-вересні цього року фахівці податкової служби області подали до суду 94 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 52,7 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 65 таких звернень на суму 26,1 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 83 позови на суму податкового боргу 9,4 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 373,2 тисячі гривень. Зокрема, держбюджет отримав 142,9 тисячі гривень, а місцеві — 104,5 тисячі гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області