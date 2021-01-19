Легальна реалізація підакцизних товарів допомагає розвитку територіальних громад

Торік суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до державного бюджету 15,8 мільйона гривень акцизного податку. Як зазначив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина, сплата перевищила очікувані надходження на 7,4 відсотка, скарбниця країни додатково отримала 1,1 мільйона гривень.

«Найбільше сплатили акцизного податку з виробництва горілчаної продукції — 15,6 мільйона гривень. Ще по 100 тисяч гривень — із виробництва спирту та пива», — деталізував посадовець.

На території області торік провадили діяльність сім підприємств, які є виробниками підакцизної продукції та сплачують акцизний податок до держбюджету.

У 2020 році територіальні громади отримали 106,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що на 3,3 мільйона більше, ніж очікувалося. При цьому 35,1 відсотка складає податок з алкогольних напоїв — 37,4 мільйона гривень. Ще 50,5 мільйона (47,2 відсотка) місцеві бюджети отримали від реалізації тютюнових виробів, а 18,9 мільйона (17,7 відсотка) — пива.

«Хотів би наголосити, що фактично кожен споживач легальної підакцизної продукції вносить свою частку у розвиток територіальних громад. Адже п’ять відсотків від реалізованого алкоголю, тютюну та пива отримують місцеві бюджети», — констатував на завершення податківець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області