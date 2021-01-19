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Легальна реалізація підакцизних товарів допомагає розвитку територіальних громад

19.01.202119.01.2021Автор Богдан Дікальчук
Легальна реалізація підакцизних товарів допомагає розвитку територіальних громад

Торік суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до державного бюджету 15,8 мільйона гривень акцизного податку. Як зазначив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина, сплата перевищила очікувані надходження на 7,4 відсотка, скарбниця країни додатково отримала 1,1 мільйона гривень.

«Найбільше сплатили акцизного податку з виробництва горілчаної продукції — 15,6 мільйона гривень. Ще по 100 тисяч гривень — із виробництва спирту та пива», — деталізував посадовець.

На території області торік провадили діяльність сім підприємств, які є виробниками підакцизної продукції та сплачують акцизний податок до держбюджету.

У 2020 році територіальні громади отримали 106,6 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що на 3,3 мільйона більше, ніж очікувалося. При цьому 35,1 відсотка складає податок з алкогольних напоїв — 37,4 мільйона гривень. Ще 50,5 мільйона (47,2 відсотка) місцеві бюджети отримали від реалізації тютюнових виробів, а 18,9 мільйона (17,7 відсотка) — пива.

«Хотів би наголосити, що фактично кожен споживач легальної підакцизної продукції вносить свою частку у розвиток територіальних громад. Адже п’ять відсотків від реалізованого алкоголю, тютюну та пива отримують місцеві бюджети», — констатував на завершення податківець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області