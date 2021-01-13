Тернопільський бізнес сплатив ПДВ значно більше очікуваного

Торік суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету один мільярд 977,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Бізнес сплатив на 39,3 відсотка більше, ніж очікувалося, — деталізував начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. — Тож додатково до бюджету спрямовано 558,2 мільйона гривень. Порівняно ж із січнем-груднем 2019 року приріст платежу склав 51,6 відсотка або 672,8 мільйона гривень.

Якщо порівнювати надходження ПДВ у грудні 2020 року з груднем 2019-го, то сплата зросла більш ніж удвічі: 352,1 мільйона гривень проти 149,9 мільйона. При цьому додатково надійшло 206,5 мільйона гривень, оскільки очікування перевищені на 141,8 відсотка.

Станом на початок 2021 року на території області перебувало 3179 платників податку на додану вартість, з яких 2713 юридичних осіб і 699 приватних підприємців. Найбільше платників ПДВ зареєстровано в Тернополі і Тернопільському районі — 1515 та 388 осіб. Трохи менше на Теребовлянщині (153 суб’єкти господарювання) і Збаражчині — 127 осіб.

За словами Михайла Яцини, підвищення якості аналізу надходжень ПДВ, ефективності адміністрування платежу та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків посприяли високим результатам щодо сплати податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області