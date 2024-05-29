Страхові платежі ПДВ не оподатковуються

Згідно з підпунктом 196.1.3 пункту 196.1 статті196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 50 пункту 1 статті 1 Закону України від 18 листопада 2021 року за номером 1909-IX «Про страхування» страхова виплата (страхове відшкодування) — грошові кошти, що виплачуються страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов договору страхування та/або законодавства.

Страхова сума — грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування та/або законодавства зобов’язаний провести страхову виплату в разі настання страхового випадку (підпункт 54 пункту 1 статті 1 цього закону.

Підпунктом 66 пункту 1 статті 1 закону визначено, що страховик — фінансова установа або філія страховика — нерезидента, які мають право здійснювати діяльність із страхування на території України.

Оскільки надання послуг із страхування і перестрахування не є об’єктом оподаткування, то виплата страхових платежів також не є об’єктом оподаткування ПДВ та операція з отримання таких страхових платежів чи операція з їх виплати не змінює суму податкового кредиту або податкових зобов’язань ані у застрахованої особи, ані у страхової компанії (страховика).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області