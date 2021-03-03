Посприяла детінізація ринку праці

У січні-лютому цього року платники Тернопільщини спрямували до державного бюджету понад 693,6 мільйона гривень єдиного внеску. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Очікувані надходження забезпечено на 112 відсотків. Додатково до бюджету сплачено 74,3 мільйона гривень. Порівняно з торішніми січнем-лютим приріст надходжень склав 87,7мільйона гривень або 14,5 відсотка», – деталізував очільник податкового відомства.

У лютому цього року наші краяни перерахували на соціальні гарантії 374 мільйони гривень єдиного внеску. Індикативні показники виконано на 114,9 відсотка. Відтак додаткові надходження склали 48,5 мільйона гривень..

Посадовець також нагадав, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. Завдяки цьому платежу фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Зростання надходжень із цього платежу забезпечує цілеспрямована робота щодо детінізації ринку праці, спільні заходи щодо погашення заборгованості та підвищення рівня заробітної плати працівникам, а також декларування громадянами своїх неоподаткованих доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області