Сергій БАБІЙ: «Про знижені ставки ПДВ та нове у виписці податкових накладних»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Заступник начальника відомства Сергій Бабій поспілкувався з усіма охочими на тему зниження ставок ПДВ та особливостей виписки податкових накладних.

— Зниження за ініціативою законодавців ставки ПДВ для аграріїв, — зазначив для початку пан Сергій, — має надважливе значення для агросектору та економіки України в цілому. Законом передбачається зниження ставки ПДВ з двадцяти до чотирнадцяти відсотків за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільгосппродукції.

Зайве казати і про те, документ сприятиме заощадженню обігових коштів для аграріїв. Це дасть можливість інвестувати їх у розвиток господарств, допоможе детінізації агросектору. Також новація знизить ефективність шахрайських схем, так званих «скруток», через які експортується значна частина зерна, а шахраї незаконно отримують із держбюджету відшкодування ПДВ.

А ось і перший телефонний співрозмовник:

— Відколи діє знижена ставка та на яку саме агропродукцію?

— Ставка чотирнадцять відсотків застосовується, починаючи з першого березня 2021 року. Зміни стосуються таких товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД:

— продукція тваринного походження: велика рогата худоба, живі свині, вівці а також молоко незбиране;

— продукція рослинного походження: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєвi боби, насіння льону, насіння свиріпи та ріпаку, насіння соняшника, насіння та плоди інших олійних культур, цукрові буряки.

— До операцій, що були розпочаті до першого березня, також застосовуватиметься ставка чотирнадцять відсотків?

— Ні, операції, які розпочалися до першого березня 2021 року, оподатковуються за ставкою ПДВ двадцять відсотків.

— Як виписати податкову накладну? Адже аграрії не бажають втрачати право на податковий кредит і відповідати за невідображення податкових зобов’язань?

— Наразі ДПС із мінфіном терміново затверджують зміни до податкової накладної. А, заодно, і до декларації з ПДВ. Після набрання чинності нових форм податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платникам буде забезпечено можливість реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних і розрахунків коригування до них податкових накладних, складених за операціями з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Зокрема, на період із першого березня по дату впровадження нової форми згаданих документів.

Зауважу також, що згідно з пунктом 521 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, у тому числі за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН.

— За якою ставкою здійснюється експорт насіння соняшника?

— Операції з вивезення товарів за межі території України в митному режимі експорту, зокрема насіння соняшника, оподатковуються за нульовою ставкою.

— Сільськогосподарський товар поставили до першого березня 2021 року, а десятого березня відбулося повернення авансової проплати. За якою ставкою проведуть коригування?

— Якщо повернення авансу відбувається після першого березня, то в розрахунку коригування до податкової накладної, що була складена за операцією з постачання таких товарів, треба зазначати ставку ПДВ, вказану в податковій накладній, що коригується — двадцять відсотків.

— Нещодавно також знизили ставку ПДВ для інших галузей. Хто ж ці щасливчики?

— Справді, з першого січня 2021 року запрацювали зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України за номером 962 щодо податкових пільг та стимулів для підтримки діяльності у галузі креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сфер.

Зокрема, запроваджено знижену ставку ПДВ у розмірі сім відсотків для операцій із постачання послуг, пов’язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Знижена ставка ПДВ застосовуватиметься і щодо послуг із розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху.

Також передбачено, що протягом 2021—2022 років застосовуватиметься знижена ставка ПДВ у розмірі сім відсотків до операцій із постачання послуг із тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області