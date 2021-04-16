Для територіальних громад краю

Упродовж першого кварталу 2021 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 199 мільйонів 894,2 тисячі гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Це на 11,9 мільйона гривень більше, ніж очікувалося. Приріст же платежу до торішніх січня-березня склав 12 мільйонів 345 тисяч гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Із початку року вони сплатили 139 мільйонів 97,5 тисячі гривень, що на 14 мільйонів 523,7 тисячі гривень більше, ніж торік. Юридичні особи-спрощенці в січні-березні перерахували територіальним громадам 27 мільйонів 152,6 тисячі гривень єдиного податку — два мільйони 688,8 тисячі гривень більше.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців) сплатили в першому кварталі 2021 року 33 мільйони 644,1 тисячі гривень.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть використовувати його для розвитку своєї інфраструктури.

Усього на Тернопільщині працюють 28055 приватних підприємців, 3040 суб’єктів господарювання — юридичних осіб та 682 сільгоспвиробники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області